⚡️ Western Union останавливает работу в России

О приостановке работы в России и Белоруссии объявила система денежных переводов Western Union. Об этом сообщают СМИ.
Ранее у российских клиентов системы уже были проблемы с отправкой переводов: они были доступны только в отделениях банков.
При переходе на сайт выскакивало такое уведомление:
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