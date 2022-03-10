⚡️ Western Union останавливает работу в России

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

О приостановке работы в России и Белоруссии объявила система денежных переводов Western Union. Об этом сообщают СМИ. 

Ранее у российских клиентов системы уже были проблемы с отправкой переводов: они были доступны только в отделениях банков.

При переходе на сайт выскакивало такое уведомление:  

Гость, заканчивается набор на курс по пяти новым ФСБУ
15 марта начинаются занятия на курсе повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Узнаете, как они влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Подборка полезных мероприятий

Разместить