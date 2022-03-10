⚡️ Western Union останавливает работу в России

О приостановке работы в России и Белоруссии объявила система денежных переводов Western Union. Об этом сообщают СМИ.

Ранее у российских клиентов системы уже были проблемы с отправкой переводов: они были доступны только в отделениях банков.

При переходе на сайт выскакивало такое уведомление: