Налоговики начинают рассылку уведомлений по вычетам

С 2022 года упростили порядок получения имущественных и социальных налоговых вычетов у работодателя. Теперь налоговики сами направляют уведомления налоговым агентам.
Работник должен подать заявления в инспекцию о подтверждении права на налоговый вычет. ИФНС сообщит ему о результатах рассмотрения.
Если решение положительное, человеку не надо приходить за уведомлением и нести его работодателю. Налоговики сами направят уведомление работодателю, указанному в заявлении работника.
Сотрудник сразу может обращаться к работодателю за вычетом, в том числе, написать заявление на возврат налога, который был удержан до выдачи уведомления.
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