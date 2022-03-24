Трудовое право

Если бухгалтер оплатил дни болезни как рабочие, сотрудник не обязан возвращать деньги

Иногда бухгалтерам приходится считать зарплату заранее, не дожидаясь окончания месяца. В табеле проставляют восьмерки за последние дни месяца, но сотрудники могут заболеть, прогулять и т.д. А перерасчет невозможен, считает Роструд.

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На портале Роструда разобрали такую ситуацию.

Бухгалтеру дали заранее заполненный табель, она начислила зарплату. Потом сотрудник принес больничный лист, который тоже оплатили. Возвращать лишние деньги человек отказывается.

Принудительно удержать их с его зарплаты нельзя, считает Роструд.

Дело в том, что по ТК удержать с работника можно только в случае счетной ошибки (арифметической или ошибки при подсчетах).

Описанный случай счетной ошибкой не является.

А у вас в компании были такие инциденты, когда сначала начисляли зарплату, а потом делали перерасчет?

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