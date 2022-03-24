Если бухгалтер оплатил дни болезни как рабочие, сотрудник не обязан возвращать деньги

На портале Роструда разобрали такую ситуацию.

Бухгалтеру дали заранее заполненный табель, она начислила зарплату. Потом сотрудник принес больничный лист, который тоже оплатили. Возвращать лишние деньги человек отказывается.

Принудительно удержать их с его зарплаты нельзя, считает Роструд.

Дело в том, что по ТК удержать с работника можно только в случае счетной ошибки (арифметической или ошибки при подсчетах).

Описанный случай счетной ошибкой не является.

А у вас в компании были такие инциденты, когда сначала начисляли зарплату, а потом делали перерасчет?