Логотипы запрещенных соцсетей просят оставить на продуктовых упаковках

В Генпрокуратуру обратился «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.), с просьбой подтвердить возможность использовать старые упаковки.
Как утверждает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, в зоне риска — многочисленные категории продуктов питания, в том из числа товаров первой необходимости.
Поэтому он предлагает сейчас дать бизнесу использовать ту упаковку, которая есть, а в будущем производить ее уже без запрещенных логотипов.
Сейчас стоимость упаковки из полимеров и картона подорожала на 65-95%.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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