Экономика России

Логотипы запрещенных соцсетей просят оставить на продуктовых упаковках

Производители продуктов просят Генпрокуратуру оставить логотипы Facebook и Instagram (принадлежат экстремистской организации) на упаковках продуктов. Если упаковку менять или их заклеивать — это приведет к перебоям поставок.

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В Генпрокуратуру обратился «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.), с просьбой подтвердить возможность использовать старые упаковки.

Как утверждает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, в зоне риска — многочисленные категории продуктов питания, в том из числа товаров первой необходимости. 

Поэтому он предлагает сейчас дать бизнесу использовать ту упаковку, которая есть, а в будущем производить ее уже без запрещенных логотипов.

Сейчас стоимость упаковки из полимеров и картона подорожала на 65-95%.

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