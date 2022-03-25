Логотипы запрещенных соцсетей просят оставить на продуктовых упаковках

В Генпрокуратуру обратился «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и др.), с просьбой подтвердить возможность использовать старые упаковки.

Как утверждает зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, в зоне риска — многочисленные категории продуктов питания, в том из числа товаров первой необходимости.

Поэтому он предлагает сейчас дать бизнесу использовать ту упаковку, которая есть, а в будущем производить ее уже без запрещенных логотипов.

Сейчас стоимость упаковки из полимеров и картона подорожала на 65-95%.