🔥 Штраф за валютные нарушения снизят со 100% до 40%

Сейчас за операции с нарушением валютного законодательства штрафуют на 75-100% от суммы операции. Штраф снизят до 20-40% от суммы. Такую инициативу предложило правительство.

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Законопроект от кабмина поступил в Госдуму. В ближайшее время его примут. 

Поправки внесут в статью 15.25 КоАП.

Штраф за неполучение валюты от иностранного покупателя также снижен. Сейчас он 3 – 10 % от незачисленных средств. Будет 3 – 5 %.

Также изменится размер штрафа для должностных лиц за нарушение валютного законодательства. Фиксированную сумму заменят штрафом в процентном отношении к сумме нарушения. Но при этом максимальная сумма сохраняется – 30 000 рублей.

 

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