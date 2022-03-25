🔥 Штраф за валютные нарушения снизят со 100% до 40%

Законопроект от кабмина поступил в Госдуму. В ближайшее время его примут.
Поправки внесут в статью 15.25 КоАП.
Штраф за неполучение валюты от иностранного покупателя также снижен. Сейчас он 3 – 10 % от незачисленных средств. Будет 3 – 5 %.
Также изменится размер штрафа для должностных лиц за нарушение валютного законодательства. Фиксированную сумму заменят штрафом в процентном отношении к сумме нарушения. Но при этом максимальная сумма сохраняется – 30 000 рублей.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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