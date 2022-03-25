За использвание VPN сажать не будут

Правда, при этом сенатор добавил, что ресурсы, которые позволяют скачать VPN, можно и нужно блокировать. По его словам, если правило можно обойти, власти должны каждый раз находить способ закрыть эти лазейки.
Также он рассказал, что владельцам акций Meta (компания признана экстремистской) не нужно бояться уголовного преследования. Но на их месте он бы от этих акций избавился.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.