За использвание VPN сажать не будут

Правда, при этом сенатор добавил, что ресурсы, которые позволяют скачать VPN, можно и нужно блокировать. По его словам, если правило можно обойти, власти должны каждый раз находить способ закрыть эти лазейки.

Также он рассказал, что владельцам акций Meta (компания признана экстремистской) не нужно бояться уголовного преследования. Но на их месте он бы от этих акций избавился.

