Avito продолжит работать в России как самостоятельный бренд

Юридическая процедура займет несколько месяцев. В Avito заявили, что компания не нуждается во внешнем финансировании и будет вкладывать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса, передает vc.ru.

Руководителем компании останется Владимир Правдивый, действующая команда топ-менеджеров также продолжит работать.

В 2013 году южноафриканский холдинг Naspers объединил сервисы бесплатных объявлений Slando.ru, OLX.ru и Avito.ru под брендом Avito. В других странах Slando и OLX продолжили работать как самостоятельные проекты.