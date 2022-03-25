Экономика России

Avito продолжит работать в России как самостоятельный бренд

Сейчас Avito – это часть OLX Group и присутствует только на одном рынке, в России. Сервис отделится от OLX и останется работать в нашей стране.

Версия для печати

Юридическая процедура займет несколько месяцев. В Avito заявили, что компания не нуждается во внешнем финансировании и будет вкладывать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса, передает vc.ru.

Руководителем компании останется Владимир Правдивый, действующая команда топ-менеджеров также продолжит работать.

В 2013 году южноафриканский холдинг Naspers объединил сервисы бесплатных объявлений Slando.ru, OLX.ru и Avito.ru под брендом Avito. В других странах Slando и OLX продолжили работать как самостоятельные проекты.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить