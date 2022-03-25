Бизнес Selgros Cash&Carry в России выкупит руководство компании

«Мы несем ответственность за более чем 2000 человек, и наша главная задача сегодня — позаботиться о них, сохранив их рабочие места и обеспечив поддержку», — сообщил генеральный директор Selgros Cash&Carry Russia /Global Foods Аксель Дитер Хартенштайн.
Российский сегмент Global Foods тоже выкупит менеджмент.
Компания работает в нашей стране с 2006 года, выручка по РСБУ за 2020 год составила 13,19 рублей. Чистый убыток — 1,57 млрд рублей.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.