Экономика России

Бизнес Selgros Cash&Carry в России выкупит руководство компании

Компания Selgros Cash&Carry, которая управляет гипермаркетами мелкооптовой торговли, передаст свой бизнес менеджменту.

Версия для печати

«Мы несем ответственность за более чем 2000 человек, и наша главная задача сегодня — позаботиться о них, сохранив их рабочие места и обеспечив поддержку», — сообщил генеральный директор Selgros Cash&Carry Russia /Global Foods Аксель Дитер Хартенштайн.

Российский сегмент Global Foods тоже выкупит менеджмент.

Компания работает в нашей стране с 2006 года, выручка по РСБУ за 2020 год составила 13,19 рублей. Чистый убыток — 1,57 млрд рублей.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить