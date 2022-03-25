ФСБУ

Пять ФСБУ, без которых не обойтись ни одному бухгалтеру. Все расскажем, всему научим

Всем бухгалтерам нужно знать о ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот» и вести по ним учет. Игнорировать их нельзя, будут ошибки в бухучете и лишние проблемы с налоговиками.

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Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — с 1 апреля. После обучения даем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Курс поможет вам разобраться во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Но самое главное, вы сможете предъявить официальное удостоверение о повышении квалификации работодателю. Плюс, получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

Запишитесь сейчас, до старта потока осталась всего неделя.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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