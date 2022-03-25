Пять ФСБУ, без которых не обойтись ни одному бухгалтеру. Все расскажем, всему научим

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — с 1 апреля. После обучения даем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Курс поможет вам разобраться во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Но самое главное, вы сможете предъявить официальное удостоверение о повышении квалификации работодателю. Плюс, получите сертификат ИПБ России на 40 часов.
Запишитесь сейчас, до старта потока осталась всего неделя.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.