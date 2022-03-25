Пять ФСБУ, без которых не обойтись ни одному бухгалтеру. Все расскажем, всему научим

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — с 1 апреля. После обучения даем удостоверение, которое будет в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Курс поможет вам разобраться во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям. Но самое главное, вы сможете предъявить официальное удостоверение о повышении квалификации работодателю. Плюс, получите сертификат ИПБ России на 40 часов.

Запишитесь сейчас, до старта потока осталась всего неделя.