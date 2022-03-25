Госуслуги добавили форму для предварительных заявок на гранты для ИТ-компаний

Чтобы заполнить форму, надо зайти на Госуслуги как юрлицо. На поддержку ИТ-компаний в бюджете заложено 7,5 млрд рублей, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые обозначат правила предоставления субсидий ИТ-компаниям, добавил Паршин.