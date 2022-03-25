Госуслуги добавили форму для предварительных заявок на гранты для ИТ-компаний

Чтобы заполнить форму, надо зайти на Госуслуги как юрлицо. На поддержку ИТ-компаний в бюджете заложено 7,5 млрд рублей, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.
В ближайшее время будут утверждены постановления правительства, которые обозначат правила предоставления субсидий ИТ-компаниям, добавил Паршин.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.