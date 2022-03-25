Комитет Госдумы одобрил проект о праве ЦБ закрывать финансистам выезд из РФ

Комитет Госдумы по безопасности вынес положительное заключение о законопроекте предусматривающем возможность ограничения права на выезд из России банкиров, руководителей страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Согласно поправкам, Банк России сможет обращаться в суд с иском об установлении временного ограничения права на выезд из РФ лиц, которые в течение трех лет работали в руководстве банка, страховой организации или НПФ.

Запрет на выезд сможет достигать 180 дней.

Это касается как руководителей, так и заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, а также для лиц, включенных Банком России в соответствии с законом в перечень лиц, контролирующих соответствующие организации.

Проект был внесен группой депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Госдума может рассмотреть его на пленарном заседании 5 апреля.