Налоговики признались в сбое при приеме деклараций и обещали не штрафовать

ФНС признала факт сбоя в письме № ЕА-4-26/3308@ от 18.03.2022.

Если отчет не был принят по этой причине, его надо пересдать. Причем будет сдан первичный расчет с нарушением срока. За это положен штраф.

Но ФНС обещает не штрафовать.

Если поздняя сдача произошла после получения уведомления с текстом «Сертификат выдан УЦ, не входящим в сеть доверия», то привлекать к ответственности по ст. 119 НК не будут.

1 марта был последний день сдачи расчета 6-НДФЛ.