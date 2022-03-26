Налоговики признались в сбое при приеме деклараций и обещали не штрафовать

ФНС признала факт сбоя в письме № ЕА-4-26/3308@ от 18.03.2022.
Если отчет не был принят по этой причине, его надо пересдать. Причем будет сдан первичный расчет с нарушением срока. За это положен штраф.
Но ФНС обещает не штрафовать.
Если поздняя сдача произошла после получения уведомления с текстом «Сертификат выдан УЦ, не входящим в сеть доверия», то привлекать к ответственности по ст. 119 НК не будут.
1 марта был последний день сдачи расчета 6-НДФЛ.
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