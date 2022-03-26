Хакеры из Anonymous заявили о взломе 35 000 документов ЦБ. Банк России опровергает

Хакеры пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов, в том числе с секретными данными.
В пресс-службе ЦБ РФ заявили ТАСС, что опровергают информацию о возможном хакерском взломе каких-либо своих систем.
Количество хакерских атак, совершаемых на сайты органов государственной власти, за последний месяц выросло в сотни раз.
В конце февраля Anonymous заявили, что «находятся в состоянии кибервойны против России».
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