Интернет и IT

Хакеры из Anonymous заявили о взломе 35 000 документов ЦБ. Банк России опровергает

Хакерская группировка Anonymous заявила о взломе Центрального банка Российской Федерации. В Банке России уже выпустили официальное опровержение.

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Хакеры пообещали опубликовать более 35 тыс. файлов, в том числе с секретными данными.

В пресс-службе ЦБ РФ заявили ТАСС, что опровергают информацию о возможном хакерском взломе каких-либо своих систем.

Количество хакерских атак, совершаемых на сайты органов государственной власти, за последний месяц выросло в сотни раз.

В конце февраля Anonymous заявили, что «находятся в состоянии кибервойны против России».

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