⚡ Банк России решил возобновить торги всеми российскими акциями в понедельник

Также возобновятся торги российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями. Они пройдут в то же время, что и торги акциями.
Облигации федерального займа будут торговаться в обычном режиме — с 9:50 до 18:50 мск.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.