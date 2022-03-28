Свой бизнес

Бизнес стал экономить на IT, рекламе и работниках

Более половины предпринимателей сообщили, что у них снизились продажи (а в микробизнесе об этом говорят две трети). Из-за этого бизнесу приходится снижать издержки.

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37% компаний отказываются от расходов на IT, рекламу и маркетинг. 23% сокращают штат, и 16% снижают зарплаты. Еще 16% отказываются от аренды офиса (полностью или частично). 15% переводят сотрудников на дистанционную работу.

15% не заметили, что в их бизнесе что-то изменилось. Среди таких около трети — представители среднего бизнеса, их компании на рынке дольше 10 лет, свидетельствует опрос НАФИ.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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