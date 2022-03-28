Бизнес стал экономить на IT, рекламе и работниках

37% компаний отказываются от расходов на IT, рекламу и маркетинг. 23% сокращают штат, и 16% снижают зарплаты. Еще 16% отказываются от аренды офиса (полностью или частично). 15% переводят сотрудников на дистанционную работу.
15% не заметили, что в их бизнесе что-то изменилось. Среди таких около трети — представители среднего бизнеса, их компании на рынке дольше 10 лет, свидетельствует опрос НАФИ.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.