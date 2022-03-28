Кредиты

Бизнес без нужных кодов ОКВЭД тоже может попросить у банка кредитные каникулы

Оформить кредитные каникулы может не весь бизнес, а только пострадавший, с определенными кодами ОКВЭД. Это обрабатывающая промышленность, IT, сфера гостеприимства, общепит, торговля. Если код неподходящий – банк все равно может пойти навстречу.

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Всего в перечне – более 70 кодов ОКВЭД.

Оформить каникулы на полгода можно по кредитам, полученным до 1 марта 2022 года.

Если бизнес соответствует критериям, банк не имеет права отказать в каникулах. Если идет отказ, надо жаловаться в ЦБ.

Что делать, если ОКВЭД – неподходящий?

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в этом случае необходимо вступить в переговоры с банком.

Банк, исходя из финансового состояния заемщика, решит, можно ли дать кредитные каникулы, и в какой форме.

 

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