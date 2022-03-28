Бизнес без нужных кодов ОКВЭД тоже может попросить у банка кредитные каникулы

Всего в перечне – более 70 кодов ОКВЭД.
Оформить каникулы на полгода можно по кредитам, полученным до 1 марта 2022 года.
Если бизнес соответствует критериям, банк не имеет права отказать в каникулах. Если идет отказ, надо жаловаться в ЦБ.
Что делать, если ОКВЭД – неподходящий?
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что в этом случае необходимо вступить в переговоры с банком.
Банк, исходя из финансового состояния заемщика, решит, можно ли дать кредитные каникулы, и в какой форме.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.