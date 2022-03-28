Валютную ипотеку будут переводить в рубли по курсу на 18 февраля

Такие рекомендации банкам дал ЦБ в информационном письме от 28.03.2022.
В первую очередь банки будут пересчитывать кредиты с такими условиями:
- остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тыс. долларов (в эквиваленте);
- кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки единственного жилья;
- просрочка не превышает 120 дней.
Этим критериям соответствуют порядка 60 % от общего числа валютных ипотек, отметили в ЦБ.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.