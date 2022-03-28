Ипотека

Валютную ипотеку будут переводить в рубли по курсу на 18 февраля

До 31 мая 2022 года можно будет подать заявление в банк, чтобы вашу валютную ипотеку пересчитали в рубли. Курс будут брать на 18.02.2022.

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Такие рекомендации банкам дал ЦБ в информационном письме от 28.03.2022.

В первую очередь банки будут пересчитывать кредиты с такими условиями:

  • остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тыс. долларов (в эквиваленте);
  • кредит был выдан до 22 февраля 2022 года для покупки единственного жилья;
  • просрочка не превышает 120 дней.

Этим критериям соответствуют порядка 60 % от общего числа валютных ипотек, отметили в ЦБ.

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