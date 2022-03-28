Проценты по вкладам в валюте можно снять только в рублях

Центробанк ввел ограничения с валютой в начале марта. Снять деньги с валютного вклада можно только в долларах, и в сумме до $10 тысяч (с 09.03 по 09.09). Если вклад открыли после 9 марта, то снять деньги с него можно будет только в рублях. При этом, если доллары хранятся в банковской ячейке, ограничений на снятие нет.
Купить валюту до 9 сентября тоже нельзя.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.