В личных кабинетах на сайте ФНС будет по-другому отображаться адрес

Речь идет об адресе как самой компании, так и ее обособленных подразделений, филиалов и т.д.
В письме № КВ-3-14/2625@ от 23.03.2022 ФНС сообщает, что доработает сервис «Личный кабинет юрлица», чтобы там отображался адрес именно в муниципальном делении.
С августа 2021 года для целей учета обособок используется адрес в муниципальном делении.
Сведения об адресах содержатся в Государственном адресном реестре (ГАР). Просмотреть адреса из ГАР можно в сервисе ФИАС.
Там можно выбрать структуру:
- административно-территориальное деление;
- муниципальное деление
Кстати, в 1С также есть возможность выбрать формат адреса.
Пока в личных кабинетах юрлиц адрес в административно-территориальном деление. Но скоро все будет по-другому.
Сервис доработают, чтобы адреса обособок там были по муниципальному делению.
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