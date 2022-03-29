В личных кабинетах на сайте ФНС будет по-другому отображаться адрес

Речь идет об адресе как самой компании, так и ее обособленных подразделений, филиалов и т.д.

В письме № КВ-3-14/2625@ от 23.03.2022 ФНС сообщает, что доработает сервис «Личный кабинет юрлица», чтобы там отображался адрес именно в муниципальном делении.

С августа 2021 года для целей учета обособок используется адрес в муниципальном делении.

Сведения об адресах содержатся в Государственном адресном реестре (ГАР). Просмотреть адреса из ГАР можно в сервисе ФИАС.

Там можно выбрать структуру:

административно-территориальное деление;

муниципальное деление

Кстати, в 1С также есть возможность выбрать формат адреса.

Пока в личных кабинетах юрлиц адрес в административно-территориальном деление. Но скоро все будет по-другому.

Сервис доработают, чтобы адреса обособок там были по муниципальному делению.