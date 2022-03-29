Если долг ликвидированной фирмы перевесили на физлиц по субсидиарке, списать его нельзя

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/2/18457 от 14.03.2022.

В общем случае в день внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации фирмы-должника ее долг признается безнадежным и включается во внереализационные расходы.

Однако если компания ликвидирована, но есть физлица, которые привлекаются судом к субсидиарной ответственности, долг считать безнадежным нельзя. Просто меняется должник. Долг фирмы превращается в долг физлиц.

Если решение суда о субсидиарке вступило в силу после того, как вы признали долг безнадежным и списали его, все надо возвращать на место.

Для этого списанный долг надо включить во внереализационные доходы.

Дата признания дохода = дата вступления в силу решения суда.