Новый платежный сервис «СБПэй» заменит Apple Pay и Google Pay

Запуск приложения к 1 апреля подтвердили в МКБ, Почта банке, Абсолют банке. Также в ближайшее время его внедрят Росбанк, банк «Санкт-Петербург», МТС Банк, банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк. А некоторые участники рынка «СБПэй» уже внедрили — среди них банк «Русский стандарт» и Экспобанк.

Запустить сервис банкам-участникам СБП с 1 апреля предписал ЦБ. Он должен заменить сервисы Apple Pay и Google Pay, недоступные из-за санкций.

Оплата через «СБПэй» чаще всего возможна только по QR-коду. Однако участники рынка вместе с НСПК работают над тем, чтобы клиенты смогли платить через «СБПэй» просто приложив смартфон к терминалу — с помощью NFC.

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