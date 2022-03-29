В марте платежей в СПБ было в полтора раза больше, чем в феврале. Сказался уход GooglePay и ApplePay

В марте 2022 года ЦБ отметил в полтора раза больше платежей через СБП, чем в феврале. Некоторые банки также раскрыли цифры.

В ВТБ сообщили, что число подключенных к системе клиентов выросло на 24,5%, по сравнению с февралем.

В Тинькофф с 21 февраля число компаний, подключенных к СБР выросло на 15%.

В МКБ рассказали, что с 24 февраля число запросов от бизнеса для подключения к СБП выросло на 30%.

В Сбере не отметили большого роста транзакций по СБП, но его клиенты больше интересуются системой SberPay,

Оплата по QR-кодам широко распространена в странах Азии, особенно в Китае. Там эту технлогию используют в популярных приложениях WeChat и Alipay. А платежные терминалы для карт там не особо востребованы.