Валютные операции

Банки установят разные курсы валют для импортеров и остальных компаний

Импортерам банки будут продавать валюту по биржевому курсу, а остальным компаниям – по завышенному.

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Такие рекомендации дал Центробанк в письме, которое сегодня получили кредитные организации.

Максимальное отклонение курса в банке от биржевого уровня не должно превышать 2 руб. для следующих случаев:

  • для компаний-импортеров, приобретающих валюту для расчетов по импортным контрактам;
  • для корпоративных клиентов, имеющих валютные кредиты или еврооблигации, если валюта приобретается для расчетов по таким обязательствам;
  • для тех, кто покупает валюту для операций с разрешения специальной правительственной комиссии.

Для остальных компаний, наоборот, предлагается увеличить разницу между ценой покупки и продажи валюты. Она должна быть не менее 10 рублей, пишет РБК.

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