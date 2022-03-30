Банки установят разные курсы валют для импортеров и остальных компаний

Такие рекомендации дал Центробанк в письме, которое сегодня получили кредитные организации.
Максимальное отклонение курса в банке от биржевого уровня не должно превышать 2 руб. для следующих случаев:
- для компаний-импортеров, приобретающих валюту для расчетов по импортным контрактам;
- для корпоративных клиентов, имеющих валютные кредиты или еврооблигации, если валюта приобретается для расчетов по таким обязательствам;
- для тех, кто покупает валюту для операций с разрешения специальной правительственной комиссии.
Для остальных компаний, наоборот, предлагается увеличить разницу между ценой покупки и продажи валюты. Она должна быть не менее 10 рублей, пишет РБК.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.