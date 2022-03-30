Интернет и IT

Иностранное ПО для критической инфраструктуры запрещают

С 31 марта покупать иностранное программное обеспечение для управления связью, энергетикой, финансами, промышленностью здравоохранением — запрещено. Если без него никак не обойтись, то для покупки понадобится специальное разрешение.

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Президент подписал указ, который запрещает с 1 января 2025 года использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. А с завтрашнего дня его запрещено покупать без специального разрешения.

Критическая информационная инфраструктура (КИИ) — совокупность информационных систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства.

Указ от 30.03.2022 № 166 можно скачать во вложении.

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