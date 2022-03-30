Иностранное ПО для критической инфраструктуры запрещают

Президент подписал указ, который запрещает с 1 января 2025 года использовать иностранное ПО на объектах критической инфраструктуры. А с завтрашнего дня его запрещено покупать без специального разрешения.
Критическая информационная инфраструктура (КИИ) — совокупность информационных систем и телекоммуникационных сетей, критически важных для работы ключевых сфер жизнедеятельности государства и общества: здравоохранения, промышленности, связи, транспорта, энергетики, финансового сектора и городского хозяйства.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.