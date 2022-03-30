Клиенты «Яндекс.Еды» подали коллективный иск к сервису из-за утечки персональных данных

В Замоскворецкий суд Москвы подан коллективный иск к сервису «Яндекс.Еда» из-за утечки персональных данных пользователей, сообщают «Ведомости».

На данный момент в иске участвуют 33 клиента сервиса. Еще около 300 человек подали заявки на присоединение к иску через форму на сайте юридического сервиса Destra Legal, который представляет интересы заявителей.

Истцы обвиняют «Яндекс.Еду» в нарушении закона «О персональных данных» и требуют моральную компенсацию в размере 100 тысяч рублей на каждого. В иске говорится, что после утечки персональных данных в интернет клиентам начали поступать звонки с незнакомых номеров с рекламными предложениями различных услуг.

«Размер такой компенсации посчитали уместным участники коллективного иска, так как распространенные „Яндекс.Едой“ персональные данные существенно нарушают неприкосновенность частной жизни, жилища. В том числе заявители опасаются за свою безопасность. Ведь стали известны не только их номера телефонов и почта, но и фактические адреса, коды от домофонов и т. д.», — рассказал газете представитель Destra Legal Борис Фельдман.

Иск пока не зарегистрирован судом.

Проекты «Сетевые свободы» и «Роскомсвобода» также анонсировали подготовку коллективного иска к «Яндекс.Еде».

О массовой утечке данных пользователей «Яндекс.Еды» сообщила сама компания 1 марта. Как сообщалось, речь шла массиве из нескольких миллионов строк с информацией о заказах из «Яндекс Еды». Это адреса, номера телефонов, имена, даты и время заказов. При этом в «Яндексе» подчеркнули, что утечка не коснулась данных банковских карт, а также информации о логинах и паролях пользователей. В качестве причины утечки назывались «недобросовестные действия одного из сотрудников». Компания принесла извинения клиентам.