ГК РФ

Валютные контракты хотят запретить

Из российских контрактов предлагают убрать привязку к валюте или мировым товарным индексам при определении цены. Такое условие часто ставят иностранные контрагенты, чтобы застраховаться от неустойчивости рубля.

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Например, металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME).

В данный момент ГК разрешает определять цену договора с привязкой к иностранной валюте и другим индикаторам, но сама оплата должна быть прописана в рублях. Если поправки в ГК примут, условия договоров с такими условиями автоматически станут ничтожными.

Компаниям придется в течение 30 дней изменить условия договоров после того, как закон вступит в силу. Если за это время стороны не договорятся, договор придется исполнять по курсу и товарным индексам по состоянию на 1 января. Официальный курс доллара тогда был 74,29 рубля.

Поправки в ГК разработали в Антимонопольной службе, сообщает «РБК». По мнению издания, меры приведут к полной предоплате, а также к отказу от долгосрочных контрактов.

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