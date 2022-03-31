Валютные контракты хотят запретить

Например, металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME).

В данный момент ГК разрешает определять цену договора с привязкой к иностранной валюте и другим индикаторам, но сама оплата должна быть прописана в рублях. Если поправки в ГК примут, условия договоров с такими условиями автоматически станут ничтожными.

Компаниям придется в течение 30 дней изменить условия договоров после того, как закон вступит в силу. Если за это время стороны не договорятся, договор придется исполнять по курсу и товарным индексам по состоянию на 1 января. Официальный курс доллара тогда был 74,29 рубля.

Поправки в ГК разработали в Антимонопольной службе, сообщает «РБК». По мнению издания, меры приведут к полной предоплате, а также к отказу от долгосрочных контрактов.