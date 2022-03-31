ПСН

ИП не теряет право на ПСН, если лимит дохода превышен из-за УСН после окончания патента

После окончания срока патента слететь с него (задним числом) нельзя. Что было, то прошло. Даже если в конце года превышен лимит дохода, это не имеет значения, если патент к тому времени уже закончился.

Версия для печати

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/19027 от 15.03.2022

Если доход превысил 60 млн рублей, право на патент утрачивается. Причем при совмещении УСН и ПСН учитываются общие доходы с начала года.

Но если патент выдан на срок менее года, доход надо считать только в период срока действия патента.

Например, ИП на УСН купил патент с 01.01.22 по 31.03.22.

Доход по УСН с 1 января по 31 марта — 20 млн руб.

Доход по ПСН с 1 января по 31 марта — 5 млн руб.

Доход по УСН с 1 апреля по 31 декабря — 40 млн руб.

Таким образом, в 2022 году общий доход превысил 60 млн рублей. Но это произошло уже после 31.03.22.

Значит, превышение никак не касается права на применение ПСН и ничего пересчитывать не надо.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить