Система быстрых платежей

СБПэй отложили на три месяца — банки не успели подготовиться

Платежный сервис СБПэй, который должен был заменить Apple Pay и Google Pay, запустят к 1 июля. Ранее банки-участники СБП должны были это сделать до 1 апреля.

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Центробанк обещал три месяца не штрафовать банки, которые должны были подключить приложение СБПэй к сегодняшнему дню.

Платежный сервис СБПэй разработали в НСПК, чтобы заменить ушедшие из страны Apple Pay и Google Pay. Из 13 системно-значимых банков возможность пользоваться новым приложением успели внедрить только в МКБ. Также о запуске сервиса сообщили в банках «Русский стандарт», «Абсолют банк», «Экспобанк».

Письмо ЦБ — во вложеини.

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