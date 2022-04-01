СБПэй отложили на три месяца — банки не успели подготовиться

Центробанк обещал три месяца не штрафовать банки, которые должны были подключить приложение СБПэй к сегодняшнему дню.
Платежный сервис СБПэй разработали в НСПК, чтобы заменить ушедшие из страны Apple Pay и Google Pay. Из 13 системно-значимых банков возможность пользоваться новым приложением успели внедрить только в МКБ. Также о запуске сервиса сообщили в банках «Русский стандарт», «Абсолют банк», «Экспобанк».
Письмо ЦБ — во вложеини.
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