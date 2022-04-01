Трудовые отношения

Иностранцам-ВКС хотят давать бессрочный вид на жительство

Правительство поддержало законопроект о бессрочном ВНЖ для иностранных специалистов.

Версия для печати

Речь идет о высококвалифицированных специалистах, которые работают в России по трудовому договору с зарплатой от 167 тыс. рублей.

Получить бессрочный ВНЖ сможет специалист, который уже работает в России, платит НДФЛ и у него уже есть ВНЖ.

В ином случае вид на жительство будут выдавать только на срок действия разрешения на работу, передают «Ведомости».

Кроме того, зарплату для ВКС предлагают поднять со 167 тыс. до 250 тыс. руб. в месяц.

В Минэкономразвития считают, что нагрузка на работодателей от этого не вырастет, так как по данным ФНС зарплата ВКС и так была не ниже 200 тыс. рублей.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить