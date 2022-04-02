Маркировка товаров

Маркировку упакованной воды перенесли на полгода

Правительство опубликовало постановление от 26.03.2022 № 477.

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Сначала предполагалось, что обязанность по внесению в систему маркировки сведений о розничных продажах упакованной воды для продавцов, производителей и импортеров должна была вступить в силу с 1 сентября 2022 года.
Но новому постановлению этот срок перенесли на 1 марта 2023 года.

Также устанавливается, что организации и ИП, приобретающие упакованную воду для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией, могут не представлять сведения о выводе из оборота указанной упакованной воды до 30 ноября 2023 года.

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