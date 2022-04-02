Маркировку упакованной воды перенесли на полгода

Сначала предполагалось, что обязанность по внесению в систему маркировки сведений о розничных продажах упакованной воды для продавцов, производителей и импортеров должна была вступить в силу с 1 сентября 2022 года.

Но новому постановлению этот срок перенесли на 1 марта 2023 года.

Также устанавливается, что организации и ИП, приобретающие упакованную воду для использования в целях, не связанных с ее последующей реализацией, могут не представлять сведения о выводе из оборота указанной упакованной воды до 30 ноября 2023 года.