Валютные операции

❗️ По контрактам ВЭД до $15 тыс. отменили лимит по предоплате в 30 %

Со 2 апреля ЦБ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам в сфере транспорта.

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Вышло решение совета директоров ЦБ от 01.04.2022.

Бизнесу запрещено перечислять нерезидентам предоплату более 30 % от суммы обязательств. Но есть исключения. В число таких исключений со 2 апреля включили контракты по услугам перевозки товаров.

Кроме того, по ряду контрактов на сумму менее 15 тыс. долларов также сняли 30-процентное ограничение по авансам.

Речь идет о контрактах на услуги, работы, передачу нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

То есть за такие услуги можно будет расплатиться с иностранными партнерами сразу полностью.

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