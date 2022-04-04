❗️ По контрактам ВЭД до $15 тыс. отменили лимит по предоплате в 30 %

Вышло решение совета директоров ЦБ от 01.04.2022.

Бизнесу запрещено перечислять нерезидентам предоплату более 30 % от суммы обязательств. Но есть исключения. В число таких исключений со 2 апреля включили контракты по услугам перевозки товаров.

Кроме того, по ряду контрактов на сумму менее 15 тыс. долларов также сняли 30-процентное ограничение по авансам.

Речь идет о контрактах на услуги, работы, передачу нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

То есть за такие услуги можно будет расплатиться с иностранными партнерами сразу полностью.