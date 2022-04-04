Как защитить бухгалтерскую информацию в условиях санкций: поговорим на вебинаре

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как защитить данные бухгалтерии, когда закрываются айти-сервисы». Он пройдет 6 апреля, начало в 15:00. Время московское.
На вебинаре разберем:
- что сейчас происходит со сферой IT-технологий и с программным обеспечением для бухгалтеров;
- как защитить бизнес в условиях киберпротивостояния;
- какие есть проблемы развития информационных технологий в бизнесе сейчас;
- блокировка приложений: как быть?
- стоит ли сейчас покупать оргтехнику?
Запишитесь скорее, вебинар послезавтра.