Бухгалтерия

Как защитить бухгалтерскую информацию в условиях санкций: поговорим на вебинаре

Западные IT-компании отказываются работать с российским бизнесом. Как сохранить бухгалтерские данные, если сервисы становятся недоступны?

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как защитить данные бухгалтерии, когда закрываются айти-сервисы». Он пройдет 6 апреля, начало в 15:00. Время московское.

На вебинаре разберем:

  • что сейчас происходит со сферой IT-технологий и с программным обеспечением для бухгалтеров;
  • как защитить бизнес в условиях киберпротивостояния;
  • какие есть проблемы развития информационных технологий в бизнесе сейчас;
  • блокировка приложений: как быть?
  • стоит ли сейчас покупать оргтехнику?

Запишитесь скорее, вебинар послезавтра.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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