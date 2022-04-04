НДС

📚 Депутаты предлагают отменить НДС на книги и учебники. Они резко подорожали с начала года

Тираж одной книги за 10 лет упал в среднем на 40%, а цены на них с начала 2022 года выросли минимум на 20%. Из-за этого депутаты предложили Минфину убрать НДС на книги.

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«В мой адрес поступило обращение руководителя проекта «Диалоги/Диалоги», основателя подросткового издательства «Бук бук» Дмитрия Назарова с предложением об отмене НДС на книжную продукцию и периодические печатные издания», — сообщила депутат Яна Янтарова Минфину.

Изначальная причина роста цен в том, что подорожали бумага и типографские услуги. На сложности в связи с этим и жалуются книгоиздатели. 

Но книжный рынок начал сокращаться еще несколько лет назад.

Так, согласно докладу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям за 2020 год, в период с 2008 по 2019 год средний тираж одной книги уменьшился почти на 40%.

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