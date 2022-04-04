Акцизы

💥 Кто сдает декларацию по акцизам за май, не забудьте о новой форме

С 1 по 25 мая нужно подать декларацию по акцизам, а также уплатить акциз за апрель 2022/февраль 2022/ноябрь 2021. А кто из присутствующих это делает?

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Кстати, ФНС в феврале утвердила новую форму декларации по акцизам на ГСМ, этан и жидкую сталь (приказ от 12.01.2022 № ЕД-7-3/8@). Поправки в НК отнесли этан, сжиженные углеводородные газы и жидкая сталь были отнесены к подакцизным товарам (федеральные законы от 15.10.2020 № 321-ФЗ и от 29.11.2021 № 382-ФЗ).

Просим поучаствовать в опросе.

Кстати, новая форма декларации вступит в силу с 15 апреля 2022 года и должна применяться с отчетности по акцизам за май 2022 года.

Приказ ФНС можно скачать во вложении.

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