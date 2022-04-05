Надо продавать 80 % выручки от ВЭД в любой валюте: новые разъяснения ЦБ

По всем внешнеторговым контрактам бизнес должен продавать 80 % выручки. Причем нет исключений для каких-то валют. Любую иностранную валюту надо перевести в рубли. Это правило действует как для компаний, так и для ИП.

Разъяснения по вопросу применения указов президента о валюте выпустил ЦБ (№ 3-ОР от 04.04.2022).

Всю валютную выручку надо зачислять на счета в уполномоченных банках. Чтобы получать доход на счет в иностранном банке, надо получить разрешение правительственной комиссии.

Но если ваш банк под санкциями, можно зачислять выручку в другой уполномоченный банк.

Продавать валюту можно любым законным способом: