Надо продавать 80 % выручки от ВЭД в любой валюте: новые разъяснения ЦБ

По всем внешнеторговым контрактам бизнес должен продавать 80 % выручки. Причем нет исключений для каких-то валют. Любую иностранную валюту надо перевести в рубли. Это правило действует как для компаний, так и для ИП.
Разъяснения по вопросу применения указов президента о валюте выпустил ЦБ (№ 3-ОР от 04.04.2022).
Всю валютную выручку надо зачислять на счета в уполномоченных банках. Чтобы получать доход на счет в иностранном банке, надо получить разрешение правительственной комиссии.
Но если ваш банк под санкциями, можно зачислять выручку в другой уполномоченный банк.
Продавать валюту можно любым законным способом:
- уполномоченному банку, в который поступили деньги;
- другому уполномоченному банку;
- на организованных торгах.