Арендные отношения

Airbnb сообщил, что ушел из России. Но пока все работает

Сервис по аренде Airbnb запретил жителям РФ и Беларуси бронировать жилье по всему миру. Брони, которые уже были до 4 апреля — отменяют.

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Одновременно с 4 апреля через сервис запретили бронировать жилье в Беларуси и РФ.

Редакция «Клерка» попробовала зайти в сервис — личный кабинет работает, кнопка брони активна.

Месяц назад из страны ушел другой популярный сервис — Booking.com.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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