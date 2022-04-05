Airbnb сообщил, что ушел из России. Но пока все работает

Одновременно с 4 апреля через сервис запретили бронировать жилье в Беларуси и РФ.
Редакция «Клерка» попробовала зайти в сервис — личный кабинет работает, кнопка брони активна.
Месяц назад из страны ушел другой популярный сервис — Booking.com.
Сервис по аренде Airbnb запретил жителям РФ и Беларуси бронировать жилье по всему миру. Брони, которые уже были до 4 апреля — отменяют.
Одновременно с 4 апреля через сервис запретили бронировать жилье в Беларуси и РФ.
Редакция «Клерка» попробовала зайти в сервис — личный кабинет работает, кнопка брони активна.
Месяц назад из страны ушел другой популярный сервис — Booking.com.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.