Учимся планировать финансы в кризис: вебинар

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Финансовое планирование в кризис — руководство к действию». Он пройдет 8 апреля, начало в 11:00. Время московское.
На вебинаре обсудим вопросы:
- Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять каждый инструмент;
- Как быстро оценивать финансовый эффект от изменения рыночных условий;
- Как перестроить финансовое планирование, чтобы держать руку на пульсе;
- Как составить финансовую модель;
- Какие бюджеты нужны и как их составлять?
Записывайтесь скорее, вебинар уже в эту пятницу.