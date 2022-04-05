Обучение для бухгалтеров

Учимся планировать финансы в кризис: вебинар

Каждой компании нужно пересмотреть свой подход к финансовому планированию и бюджетированию. Иначе кризис их добьет.

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Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Финансовое планирование в кризис — руководство к действию». Он пройдет 8 апреля, начало в 11:00. Время московское.

На вебинаре обсудим вопросы:

  • Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять каждый инструмент;
  • Как быстро оценивать финансовый эффект от изменения рыночных условий;
  • Как перестроить финансовое планирование, чтобы держать руку на пульсе;
  • Как составить финансовую модель;
  • Какие бюджеты нужны и как их составлять?

Записывайтесь скорее, вебинар уже в эту пятницу.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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