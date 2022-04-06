Кредиты

Если взять кредит на личные нужды и использовать его для бизнеса, банк заставит вернуть долг

Клиенты оформляют потребительский кредит, но фактически тратят деньги для бизнеса или используют, например, приобретенный автомобиль в предпринимательских целях. В этом случае банк может потребовать возврата кредита. Но может и не требовать.

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В договор потребительского кредита можно включить условие о том, что все деньги придется вернуть, если банк выяснит, что они пошли не на личные нужды, а на бизнес. Об этом заявляет ЦБ в письме № 010-31-4/2081 от 23.03.2022, отвечая на вопросы ассоциации российских банков.

Банки стали замечать, что все чаще обычный потребительский кредит клиенты берут для бизнес-целей. Например, используют кредитный автомобиль не для личных нужд, а для получения дохода.

При проверках ЦБ рекомендуют переквалифицировать такие кредиты из потребительских, в предпринимательские,

ЦБ в своем письме заявляет, что в таком случае банк может потребовать возврата кредита. Но это право банка, а не обязанность. То есть, можно продолжить кредитование именно в рамках потребительского кредита.

Потребительский кредит регулируется законом № 353-ФЗ, а кредит для бизнеса — нормами Гражданского кодекса.

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