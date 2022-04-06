«Яндекс» закрывает «Яндекс.Инвестиции»

«Пользователи „Инвестиций“ не могут полноценно управлять своими активами: например, больше нельзя торговать ценными бумагами иностранных компаний. Поэтому мы приняли решение закрыть сервис», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Компания разослала пользователям такое письмо:
По умолчанию, активы пользователей будут доступны на брокерском сайте ВТБ и в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Также пользователи вправе либо продать все бумаги и вывести сбережения, либо перевести активы к другому брокеру, обратившись в офисы ВТБ.