Иностранные компании пытаются передать бизнес российским управляющим

«В текущей ситуации мы наблюдаем большой спрос на услуги внешнего управления активами зарубежных компаний, которые уходят с рынка», — рассказывает Александр Воронков, директор департамента корпоративных финансов инвестиционной группы ТРИНФИКО.

По его словам, к ним обращаются иностранные собственники, а также руководство зарубежных компаний. В большинстве случаев просят либо помочь продать активы, либо передать полномочия, чтобы ими управлять.

В России есть несколько форм доверительного управления, которые можно применить в этой ситуации. Это либо передача имущественного комплекса в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), либо — классическое индивидуальное доверительное управление (ДУ) активами. Для обеих форм нужна лицензия ЦБ.