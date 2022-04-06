Инвестиции

Иностранные компании пытаются передать бизнес российским управляющим

Российские управляющие сообщают, что иностранный бизнес, который уходят из страны, ищет возможность внешнего управления его активами. Один из вариантов решения проблем – передача прав владения собственностью в доверительное управление третьим лицам.

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«В текущей ситуации мы наблюдаем большой спрос на услуги внешнего управления активами зарубежных компаний, которые уходят с рынка», — рассказывает Александр Воронков, директор департамента корпоративных финансов инвестиционной группы ТРИНФИКО.

По его словам, к ним обращаются иностранные собственники, а также руководство зарубежных компаний. В большинстве случаев просят либо помочь продать активы, либо передать полномочия, чтобы ими управлять.

В России есть несколько форм доверительного управления, которые можно применить в этой ситуации. Это либо передача имущественного комплекса в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), либо — классическое индивидуальное доверительное управление (ДУ) активами. Для обеих форм нужна лицензия ЦБ.

 

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