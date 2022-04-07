Научим правильно планировать финансы в кризис на завтрашнем вебинаре

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Финансовое планирование в кризис — руководство к действию». Он пройдет 8 апреля, начало в 11:00. Время московское.
На вебинаре поговорим:
- чем различаются финансовая модель и бюджет, и когда применять каждый из инструментов;
- рыночные условия меняются — как быстро оценить финансовый эффект;
- как правильно перестроить финансовое планирование, чтобы всегда быть в курсе событий;
- учимся составлять финансовую модель;
- как составлять бюджеты, и какие из них нужны.
Запишитесь скорее, вебинар уже завтра.