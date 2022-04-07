Онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП

Научим правильно планировать финансы в кризис на завтрашнем вебинаре

Сейчас бизнес страдает от санкций, а во многих регионах — еще и от ковидных ограничений. Если помощи извне ждать не приходится, стоит пересмотреть подходы к бюджету и планированию внутри компании.

Версия для печати

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Финансовое планирование в кризис — руководство к действию». Он пройдет 8 апреля, начало в 11:00. Время московское.

На вебинаре поговорим:

  • чем различаются финансовая модель и бюджет, и когда применять каждый из инструментов;
  • рыночные условия меняются — как быстро оценить финансовый эффект;
  • как правильно перестроить финансовое планирование, чтобы всегда быть в курсе событий;
  • учимся составлять финансовую модель;
  • как составлять бюджеты, и какие из них нужны.

Запишитесь скорее, вебинар уже завтра.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить