🎓 Пять ФСБУ, без которых нельзя работать ни одному бухгалтеру. Повышаем квалификацию

Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 11 апреля. После обучения выдаем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Вы получите знания, без которых сегодня любому бухгалтеру не обойтись.

Обучение онлайн. С преподавателями вы будете общаться вживую через специальные чаты.

Записывайтесь скорее, количество мест на потоке ограничено.