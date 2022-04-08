ФСБУ

🎓 Пять ФСБУ, без которых нельзя работать ни одному бухгалтеру. Повышаем квалификацию

Большая головная боль многих бухгалтеров — пять новых ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Без них уже нельзя, а если игнорировать — добавится новая боль, в общении с налоговиками.

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Центр обучения «Клерка» приглашает пройти курс повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Старт потока — 11 апреля. После обучения выдаем удостоверение о повышении квалификации, зарегистрированное в удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

На курсе вы разберетесь во всех тонкостях новых ФСБУ, научитесь избегать ошибок, узнаете, что придется изменить в учете и как его настроить по новым требованиям.

Вы получите знания, без которых сегодня любому бухгалтеру не обойтись.

Обучение онлайн. С преподавателями вы будете общаться вживую через специальные чаты.

Записывайтесь скорее, количество мест на потоке ограничено.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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