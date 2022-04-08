💻 Acer приостановил деятельность в России

Ранее власти Тайваня объявили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичных товаров в РФ из-за санкций.
Кроме того, поставки прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Тайваньский производитель электроники Acer объявил, что приостанавливает свою деятельность в нашей стране. Тайвань присоединился к санкциям против РФ и координирует их с США.
Ранее власти Тайваня объявили, что остров ужесточает контроль над экспортом высокотехнологичных товаров в РФ из-за санкций.
Кроме того, поставки прекратил тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
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