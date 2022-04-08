Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте

Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией.

Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений

Также осталась возможность совершать рублевые переводы через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан, а также в Приднестровье, передает РБК.