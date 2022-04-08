Согласно данным Центробанка, объем наличных в обращении в марте снизился на 6,2% — до 14,84 триллиона рублей. Предыдущий подобный максимум был зафиксирован в январе 2018 года, он составил 590,9 миллиарда рублей.
При этом в феврале объем наличных на руках россиян, наоборот, вырос на рекордное значение — 2,031 триллиона рублей.
Россияне теряют интерес к наличке. Из оборота за март ушел почти триллион рублей
Объем наличных на руках населения и бизнеса в марте сократился на рекордные 972,8 миллиарда рублей.
Согласно данным Центробанка, объем наличных в обращении в марте снизился на 6,2% — до 14,84 триллиона рублей. Предыдущий подобный максимум был зафиксирован в январе 2018 года, он составил 590,9 миллиарда рублей.
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