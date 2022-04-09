Валютные операции

💰 С 18 апреля можно будет купить валюту в кассе банка

Ту наличную валюту, которая поступит в банк с сегодняшнего дня, будут продавать желающим. Это правило заработает с 18 апреля.

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ЦБ на своем сайте дал разъяснение по этому вопросу.

Об изменениях в правилах купли-продаже валюты регулятор объявил накануне.

Ранее возможности купить наличную валюту не было.

ЦБ пояснил, что запрет на продажу был из-за санкций. Поступлений валюты в РФ нет, а банки должны выдавать людям с их счетов хотя бы $10 тыс.

Но сейчас люди начали обратно менять валюту на рубли. В банки поступает валютная наличка. Банки будут продавать ее через свои кассы.

Валюта, которую люди сдавали до сегодняшнего дня, пойдет на выплату владельцам валютных счетов, которые пока не выбрали лимит ($10 тыс.). А та валюта, которую банки получат с 9 апреля, поступит в продажу.

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