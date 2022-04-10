Система быстрых платежей

СБП стала популярнее более, чем в два раза

Только за первый квартал 2022 года общее количество переводов через СБП между физлицами увеличилось в 2,3 раза, если сравнивать с 1 кв. 2021-го.

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Как выяснили эксперты, россияне стали переводить средства через СБП чаще, но на меньшие чеки.

Согласно статистике банка «Русский стандарт», общий средний чек одного перевода между физлицами через СБП с января по март 2022 года составил 8 722 руб., когда как в первом квартале прошлого года средняя сумма перевода составляла 10 067 руб.

Как выяснили аналитики, спрос вырос благодаря тем клиентам, которые ранее использовали для переводов банкоматы. Они снимали деньги в одном банке, чтобы в другом пополнить свой счет наличными. А сейчас этого можно не делать благодаря тому, что все есть онлайн.

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