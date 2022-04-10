СБП стала популярнее более, чем в два раза

Как выяснили эксперты, россияне стали переводить средства через СБП чаще, но на меньшие чеки.

Согласно статистике банка «Русский стандарт», общий средний чек одного перевода между физлицами через СБП с января по март 2022 года составил 8 722 руб., когда как в первом квартале прошлого года средняя сумма перевода составляла 10 067 руб.

Как выяснили аналитики, спрос вырос благодаря тем клиентам, которые ранее использовали для переводов банкоматы. Они снимали деньги в одном банке, чтобы в другом пополнить свой счет наличными. А сейчас этого можно не делать благодаря тому, что все есть онлайн.