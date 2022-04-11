Безработные смогут найти работу в других регионах. Центры занятости оплатят переезд

Власти готовят новый законопроект, который внесет поправки в ТК о трудоустройстве россиян, которые ищут работу или планируют ее сменить.

В новых поправках будет возможность переехать ради работы в другой город или регион: государство оплатит в этом случае переезд не только сотрудника, но и его семьи.

Важно, что для этого не обязательно будет официально стоять на учете в центре занятости как безработный. Подходит и ситуация, когда работник собирается увольняться и готов к переезду.

Новые поправки в ТК связывают с поддержкой кадров после ухода иностранных компаний из России.