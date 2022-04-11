Экономика России

У Мегафона сбой со связью и интернетом

Пользователи жалуются, что нет доступа в интернет, а у некоторых и сигнала связи.

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Первые сообщения о неполадках появились на сервисе Downdeteсtor появились около часа назад.

На 15.50 ситуация выглядит так: 

При этом в мобильном приложении Мегафона все работает нормально. На сайте оператора никаких официальных комментариев нет. 

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В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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