У Мегафона сбой со связью и интернетом

Первые сообщения о неполадках появились на сервисе Downdeteсtor появились около часа назад.
На 15.50 ситуация выглядит так:
При этом в мобильном приложении Мегафона все работает нормально. На сайте оператора никаких официальных комментариев нет.
Пользователи жалуются, что нет доступа в интернет, а у некоторых и сигнала связи.
Первые сообщения о неполадках появились на сервисе Downdeteсtor появились около часа назад.
На 15.50 ситуация выглядит так:
При этом в мобильном приложении Мегафона все работает нормально. На сайте оператора никаких официальных комментариев нет.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 15 апреля. Места в группе пока есть.