Бухгалтеры, какие знания вам сейчас особенно пригодились бы?

Надо закреплять старые знания, получать новые, следить за новшествами, не забывая о текущих делах. «Клерк» поможет бухгалтерам. У нас есть курсы повышения квалификации, и мы собираемя делать новые. Нужен ваш совет. Помогите определиться, какие направления новых знаний бухгалтерам сейчас наиболее интересны. После таблички — короткий опрос.
Навык
Описание
Бизнес — аналитика
доходность, KPI, бюджет, показатели бизнеса, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ рентабельности и деловой активности, анализ движения денежных средств и платежный календарь, анализ дебиторской и кредиторской задолженности, анализ финансовой устойчивости и др.
Финансовый аналитик
управленческий учет и бюджетирование, анализ бюджета, финансовое планирование, финансовый анализ (анализ ликвидности и платежеспособности, анализ рентабельности и деловой активности, анализ финансовой устойчивости), платежный календарь, работа с массивами данных (Excel, SQL, Python, Power BI)
Финансовый менеджмент
направления инвестирования, управление финансами, денежные потоки, финансовый риск и доходность, модели ценообразования, структура капитала, обеспечение рентабельности капитала, финансовая устойчивость, антикризисное управление
МСФО
стандарты, их отличие от ФСБУ, активы, пассивы, ОС, НМА, запасы, доходы, расходы, отчетность
ВЭД
внешнеторговый контракт, Инкотермс 2020, валютный контроль, импорт и прослеживаемость, НДС при импорте из стран ЕАЭС: Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, расчеты с ФТС, экспорт, электронные услуги
Налогообложение
налоговое администрирование и налоговый контроль, налогообложение организаций и физических лиц (налог на прибыль, НДС, налог на имущество, НДФЛ, страховые взносы, УСН и т.д.), налоговый учет в программе 1С: налоговый контроль и обжалование решения налоговых органов, оптимизация системы налогообложения
Налоговый учет и отчетность
учетная политика для целей налогообложения и ее оптимизация, налоговый учет доходов и расходов, налоговый учет в программе 1С: Предприятие, налоговая отчетность, налоговый контроль и обжалование решения налоговых органов
Кадровый учет для бухгалтера
порядок введения электронного документооборота, электронные больничных и беззаявительный порядок оплаты больничных, отчетность по кадрам, охрана труда, проверки ГИТ и новые чек-листы для ГИТ, учет военнообязанных, пожарная безопасность, новые карточки учета вместо карточек Т-2, новые правила прохождения сверок, иностранные сотрудники, гарантии для семейных работников и инвалидов, программа субсидирования найма для трудоустройства молодежи
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